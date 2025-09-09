Project Ascend (ASCEND) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00001446 $ 0,00001446 $ 0,00001446 24 sa Düşük $ 0,00003981 $ 0,00003981 $ 0,00003981 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00001446$ 0,00001446 $ 0,00001446 24 sa Yüksek $ 0,00003981$ 0,00003981 $ 0,00003981 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00012084$ 0,00012084 $ 0,00012084 En Düşük Fiyat $ 0,00001446$ 0,00001446 $ 0,00001446 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%4,40 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%10,98 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Project Ascend (ASCEND) canlı fiyatı $0,00003087. ASCEND, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001446 ve en yüksek $ 0,00003981 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ASCEND için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00012084, en düşük fiyatı ise $ 0,00001446 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ASCEND son bir saatte +%4,40 değişim gösterdi, 24 saatte +%10,98 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Project Ascend (ASCEND) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 30,86K$ 30,86K $ 30,86K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 30,86K$ 30,86K $ 30,86K Dolaşım Arzı 999,93M 999,93M 999,93M Toplam Arz 999.932.235,579881 999.932.235,579881 999.932.235,579881

Şu anki Project Ascend piyasa değeri $ 30,86K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ASCEND arzı 999,93M olup, toplam arzı 999932235.579881. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 30,86K.