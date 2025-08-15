PumaPay (PMA) Nedir?

PumaPay is the first DeFi payment protocol to facilitate subscription payments and other advanced billing models. It democratizes payments by providing a solution that is permissionless, frictionless, free and open for all. It is known for introducing recurring billing to blockchain via its pioneered technology, the PullPayment Protocol. This tech inverses the direction of crypto transactions to enable a “pull” rather than “push” mechanism. This allows merchants to accept payments by pulling funds from customers’ wallets according to predefined terms. PumaPay currently facilitates crypto payments for high-risk industry giants in Adult Entertainment, Gaming & more. The solution offers a set of tools that enable smooth crypto transactions between merchants and individuals. This includes a business console, native mobile app, and fiat settlement layer. All transactions on the protocol are supported by its native token, PMA. An ERC20 token, it is the powerhouse behind PumaPay. The solution is free and enables speedy transaction processing.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

PumaPay (PMA) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

PumaPay (PMA) Token Ekonomisi

PumaPay (PMA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PMA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!