Quidd (QUIDD) Nedir?

Quidd is the original digital collectibles and NFT marketplace. For over five years, Quidd has facilitated the issuance, sale, and exchange of limited-edition, officially licensed digital collectibles, featuring more than 325 of the world’s most popular brands, including Marvel, Disney, Game of Thrones, Rick and Morty, and more. Originally backed by Sequoia Capital and now part of the Animoca Brands family, Quidd serves over 7,000,000 mainstream digital collectors, stores over 2.1B pieces of individually-serialized digital artwork, and facilitates over 6 transactions-per-second in its aftermarket.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Quidd (QUIDD) Kaynağı Resmi Websitesi

Quidd (QUIDD) Token Ekonomisi

Quidd (QUIDD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. QUIDD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!