RAI Finance (SOFI) Nedir?

RAI Finance is a protocol designed to provide DeFi with a wider range of assets, a higher amount of liquidity, and a diverse set of financial use cases. When this feature set is combined with the cross-chain compatibility of the Polkadot ecosystem, it eliminates fragmentation across the existing DeFi ecosystem by bringing a complement of new assets and a higher amount of liquidity to decentralized finance.

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RAI Finance (SOFI) Kaynağı Resmi Websitesi

RAI Finance (SOFI) Token Ekonomisi

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