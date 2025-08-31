Raise The Colours (RTC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00033906 $ 0,00033906 $ 0,00033906 24 sa Düşük $ 0,00055653 $ 0,00055653 $ 0,00055653 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00033906$ 0,00033906 $ 0,00033906 24 sa Yüksek $ 0,00055653$ 0,00055653 $ 0,00055653 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00055653$ 0,00055653 $ 0,00055653 En Düşük Fiyat $ 0,00033906$ 0,00033906 $ 0,00033906 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%4,11 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,68 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Raise The Colours (RTC) canlı fiyatı $0,00035419. RTC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00033906 ve en yüksek $ 0,00055653 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00055653, en düşük fiyatı ise $ 0,00033906 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RTC son bir saatte +%4,11 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,68 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Raise The Colours (RTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 352,41K$ 352,41K $ 352,41K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 352,41K$ 352,41K $ 352,41K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Raise The Colours piyasa değeri $ 352,41K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RTC arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 352,41K.