Real Estate Crypto Crowfunding Fiyatı (RECC)
Real Estate Crypto Crowfunding (RECC), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 759,71K USD piyasa değerine sahiptir. RECC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Real Estate Crypto Crowfunding / USD fiyat değişimi, $ -0,000335690971084185.
Son 30 gün içerisinde, Real Estate Crypto Crowfunding / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Real Estate Crypto Crowfunding / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Real Estate Crypto Crowfunding / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000335690971084185
|-%28,30
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Real Estate Crypto Crowfunding fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%1,02
-%28,30
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .
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