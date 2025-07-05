Real GEM Token Fiyatı (GEM)
Real GEM Token (GEM), şu anda 11,41 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,35M USD piyasa değerine sahiptir. GEM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Real GEM Token / USD fiyat değişimi, $ +0,751409.
Son 30 gün içerisinde, Real GEM Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Real GEM Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Real GEM Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,751409
|+%7,05
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Real GEM Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,38
+%7,05
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Golden Swan Solutions PTE. LTD. is a Singapore-based company that tokenizes investment-grade gemstones, offering fractionalized ownership through blockchain technology. Its flagship product, the Real GEM Token (GEM), represents a digital claim on physical gemstones such as rubies, emeralds, and sapphires, which are securely stored in a duty-free high-security facility in Germany. The project aims to bring increased transparency, accessibility, and liquidity to the traditionally opaque and illiquid gemstone investment market. All gemstones are independently appraised and certified by recognized gemological institutes, and details about each asset, including provenance and valuation, are made available to token holders. The Real GEM Token operates on a blockchain and integrates smart contracts to ensure secure, traceable, and automated transactions. Token holders may also participate in a staking mechanism that allows them to earn additional rewards. The token issuance is directly tied to the value of the underlying physical assets, and a portion of the proceeds is allocated to a liquidity reserve for added investor protection. Golden Swan Solutions focuses on compliance with regulatory standards in Singapore and has implemented robust KYC/AML procedures where applicable. The platform is designed for professional investors seeking alternative asset exposure through a regulated and technology-driven framework.
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|1 GEM / VND
₫300.254,15
|1 GEM / AUD
A$17,3432
|1 GEM / GBP
￡8,3293
|1 GEM / EUR
€9,5844
|1 GEM / USD
$11,41
|1 GEM / MYR
RM48,1502
|1 GEM / TRY
₺454,4603
|1 GEM / JPY
¥1.643,04
|1 GEM / RUB
₽896,826
|1 GEM / INR
₹976,9242
|1 GEM / IDR
Rp184.032,2323
|1 GEM / KRW
₩15.544,8699
|1 GEM / PHP
₱644,7791
|1 GEM / EGP
￡E.561,9425
|1 GEM / BRL
R$61,8422
|1 GEM / CAD
C$15,5176
|1 GEM / BDT
৳1.399,2083
|1 GEM / NGN
₦17.446,4605
|1 GEM / UAH
₴475,6829
|1 GEM / VES
Bs1.243,69
|1 GEM / CLP
$10.611,3
|1 GEM / PKR
Rs3.237,7016
|1 GEM / KZT
₸5.924,1861
|1 GEM / THB
฿368,4289
|1 GEM / TWD
NT$329,9772
|1 GEM / AED
د.إ41,8747
|1 GEM / CHF
Fr9,0139
|1 GEM / HKD
HK$89,4544
|1 GEM / MAD
.د.م102,3477
|1 GEM / MXN
$212,5683
|1 GEM / PLN
zł41,076
|1 GEM / RON
лв48,9489
|1 GEM / SEK
kr109,0796
|1 GEM / BGN
лв18,9406
|1 GEM / HUF
Ft3.866,3926
|1 GEM / CZK
Kč238,6972
|1 GEM / KWD
د.ك3,48005
|1 GEM / ILS
₪38,1094