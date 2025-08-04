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REECOIN Fiyatı (REE)

Listelenmedi

REECOIN (REE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00494991
$0,00494991$0,00494991
-%0,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü REECOIN (REE) Fiyatı

REECOIN (REE), şu anda 0,00494991 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,47M USD piyasa değerine sahiptir. REE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

REECOIN Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,19
REECOIN 24 saatlik fiyat değişimi
498,29M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki REE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, REE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında REECOIN (REE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, REECOIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, REECOIN / USD fiyat değişimi, $ -0,0038956014.
Son 60 gün içerisinde, REECOIN / USD fiyat değişimi, $ -0,0038956014.
Son 90 gün içerisinde, REECOIN / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,19
30 Gün$ -0,0038956014-%78,70
60 Gün$ -0,0038956014-%78,70
90 Gün$ 0--

REECOIN (REE) Fiyat Analizi

En güncel REECOIN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00494909
$ 0,00494909$ 0,00494909

$ 0,00496021
$ 0,00496021$ 0,00496021

$ 0,0247983
$ 0,0247983$ 0,0247983

+%0,01

-%0,19

-%6,07

REECOIN (REE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,47M
$ 2,47M$ 2,47M

--
----

498,29M
498,29M 498,29M

REECOIN (REE) Nedir?

Real World Value: ReeCoin's exclusivity strategy is designed to expand the use of digital assets and provide real world value to its users. This approach aims to transform the ReeCoin ecosystem into a dynamic platform that users can actively use in their daily lives. User Experience: ReeCoin was developed with Reeder's long-standing experience, solid support system and technological know-how. In this way, it offers its users a unique quality and reliability experience.

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REECOIN (REE) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

REECOIN (REE) Token Ekonomisi

REECOIN (REE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. REE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

REE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 REE / VND
130,25688165
1 REE / AUD
A$0,0076228614
1 REE / GBP
0,0037124325
1 REE / EUR
0,0042569226
1 REE / USD
$0,00494991
1 REE / MYR
RM0,0209381193
1 REE / TRY
0,2013128397
1 REE / JPY
¥0,72763677
1 REE / ARS
ARS$6,7529147175
1 REE / RUB
0,3949533189
1 REE / INR
0,4338596115
1 REE / IDR
Rp81,1460525904
1 REE / KRW
6,8463195192
1 REE / PHP
0,2837288412
1 REE / EGP
￡E.0,2396746422
1 REE / BRL
R$0,0274225014
1 REE / CAD
C$0,0067813767
1 REE / BDT
0,6028000398
1 REE / NGN
7,5455933049
1 REE / UAH
0,2065102452
1 REE / VES
Bs0,60883893
1 REE / CLP
$4,79151288
1 REE / PKR
Rs1,4030024904
1 REE / KZT
2,6727039045
1 REE / THB
฿0,1604265831
1 REE / TWD
NT$0,1477548135
1 REE / AED
د.إ0,0181661697
1 REE / CHF
Fr0,003959928
1 REE / HKD
HK$0,0388567935
1 REE / MAD
.د.م0,0448461846
1 REE / MXN
$0,0932563044
1 REE / PLN
0,0182651679
1 REE / RON
лв0,0216806058
1 REE / SEK
kr0,0478656297
1 REE / BGN
лв0,0083158488
1 REE / HUF
Ft1,7045015085
1 REE / CZK
0,1051855875
1 REE / KWD
د.ك0,00150972255
1 REE / ILS
0,016829694