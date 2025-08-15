RETARDIA (RETARDIA) Nedir?

Retardia is a Solana based meme token focused around promoting women in the web3 space. It is currently a CTO led by an all female core team as well as a support team of 20 "angels" who are working as the marketing wing. The project is also advised by https:/x.com/GG1nvestments and https://x.com/syedsameer, experienced web3 investors who have a solid track record of working with highly successful tokens, achieving market caps in excess of 100m.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

RETARDIA (RETARDIA) Kaynağı Resmi Websitesi

RETARDIA (RETARDIA) Token Ekonomisi

RETARDIA (RETARDIA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RETARDIA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!