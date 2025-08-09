Ribbit on Base Fiyatı (RIBBIT)
Ribbit on Base (RIBBIT), şu anda 0,00015711 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 157,11K USD piyasa değerine sahiptir. RIBBIT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
Gün içerisinde, Ribbit on Base / USD fiyat değişimi, $ -0,000194552593897882.
Son 30 gün içerisinde, Ribbit on Base / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Ribbit on Base / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Ribbit on Base / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000194552593897882
|-%55,32
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Ribbit on Base fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%11,47
-%55,32
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Ribbit isn’t just another frog-themed meme coin — it’s the crowned prince of the meme coin pond. Born from the depths of the crypto swamps, $Ribbit thrives on community energy, driven not by utility or lofty promises, but by pure, unfiltered decentralized chaos. It embraces the wild spirit of Web3 culture, where meme magic and community momentum matter more than roadmaps or whitepapers. If you hear the croak, it’s already too late — the wave is here, and $Ribbit is mid-leap, hopping past the competition and aiming for the moon. 🐸🌕 But beneath the memes lies a deeper heartbeat. Ribbit represents a growing tribe of frog lovers, runners, dreamers, and digital adventurers — a community united not just by hype, but by a shared narrative of grit, loyalty, and resilience. The story of Ribbit the Frog echoes timeless legends like that of Hachiko — the loyal dog who waited faithfully for his master. Ribbit’s journey from a quiet life on a lily pad to becoming a meme coin icon is a symbol of persistence and spirit in a chaotic world. This isn’t just about coin price or market charts — it’s about building a movement, hopping together toward a shared dream. Ribbit’s tale isn’t measured in gains alone, but in the heart and hustle of the community behind it.
Ribbit on Base (RIBBIT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RIBBIT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
