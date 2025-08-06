Rollback Fiyatı (ROLL)
Rollback (ROLL), şu anda 0,0159634 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 159,62K USD piyasa değerine sahiptir. ROLL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Rollback / USD fiyat değişimi, $ -0,0043342654775919.
Son 30 gün içerisinde, Rollback / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Rollback / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Rollback / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0043342654775919
|-%21,35
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Rollback fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,71
-%21,35
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Rollback: Never Lose Your Crypto Again Auto-recover your assets if your wallet goes inactive — no seed sharing, no custodians. Rollback is a revolutionary cryptocurrency asset protection system that automatically transfers your funds to designated recovery wallets when your primary wallet becomes inactive. It solves the critical problem of permanent cryptocurrency loss due to forgotten passwords, lost private keys, device theft, or owner incapacitation. The Problem We Solve Countless assets are lost annually due to forgotten keys or inaccessible wallets A significant percentage of all digital assets are permanently locked away Human error remains a leading cause of asset loss No recovery mechanism exists for most crypto wallets Idle funds reduce liquidity in the DeFi ecosystem, harming yields and overall market fluidity. Complex Recovery: Existing solutions are often centralized or require complicated, manual processes. The Solution Rollback acts as a "dead man's switch" for your crypto assets: Automated monitoring of wallet activity Configurable inactivity thresholds (days, months, years) Multi-wallet recovery system with priority or randomized distribution Email warnings before rollback execution Smart contract security with decentralized execution
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Rollback (ROLL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ROLL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
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|1 ROLL / VND
₫420,076871
|1 ROLL / AUD
A$0,024583636
|1 ROLL / GBP
￡0,01197255
|1 ROLL / EUR
€0,013728524
|1 ROLL / USD
$0,0159634
|1 ROLL / MYR
RM0,067365548
|1 ROLL / TRY
₺0,649231478
|1 ROLL / JPY
¥2,3466198
|1 ROLL / ARS
ARS$21,369884312
|1 ROLL / RUB
₽1,279626144
|1 ROLL / INR
₹1,399511278
|1 ROLL / IDR
Rp261,695040096
|1 ROLL / KRW
₩22,202215988
|1 ROLL / PHP
₱0,9178955
|1 ROLL / EGP
￡E.0,773107462
|1 ROLL / BRL
R$0,0877987
|1 ROLL / CAD
C$0,021869858
|1 ROLL / BDT
৳1,94673663
|1 ROLL / NGN
₦24,40883677
|1 ROLL / UAH
₴0,66567378
|1 ROLL / VES
Bs2,0113884
|1 ROLL / CLP
$15,4206444
|1 ROLL / PKR
Rs4,522111952
|1 ROLL / KZT
₸8,587032128
|1 ROLL / THB
฿0,516735258
|1 ROLL / TWD
NT$0,478263464
|1 ROLL / AED
د.إ0,058585678
|1 ROLL / CHF
Fr0,01277072
|1 ROLL / HKD
HK$0,125153056
|1 ROLL / MAD
.د.م0,14526694
|1 ROLL / MXN
$0,298834848
|1 ROLL / PLN
zł0,058904946
|1 ROLL / RON
лв0,069919692
|1 ROLL / SEK
kr0,154206444
|1 ROLL / BGN
лв0,026818512
|1 ROLL / HUF
Ft5,491249966
|1 ROLL / CZK
Kč0,338583714
|1 ROLL / KWD
د.ك0,004868837
|1 ROLL / ILS
₪0,05507373