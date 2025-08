Rollback (ROLL) Nedir?

Rollback: Never Lose Your Crypto Again Auto-recover your assets if your wallet goes inactive — no seed sharing, no custodians. Rollback is a revolutionary cryptocurrency asset protection system that automatically transfers your funds to designated recovery wallets when your primary wallet becomes inactive. It solves the critical problem of permanent cryptocurrency loss due to forgotten passwords, lost private keys, device theft, or owner incapacitation. The Problem We Solve Countless assets are lost annually due to forgotten keys or inaccessible wallets A significant percentage of all digital assets are permanently locked away Human error remains a leading cause of asset loss No recovery mechanism exists for most crypto wallets Idle funds reduce liquidity in the DeFi ecosystem, harming yields and overall market fluidity. Complex Recovery: Existing solutions are often centralized or require complicated, manual processes. The Solution Rollback acts as a "dead man's switch" for your crypto assets: Automated monitoring of wallet activity Configurable inactivity thresholds (days, months, years) Multi-wallet recovery system with priority or randomized distribution Email warnings before rollback execution Smart contract security with decentralized execution

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Rollback (ROLL) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Rollback (ROLL) Token Ekonomisi

Rollback (ROLL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ROLL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!