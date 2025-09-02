rsERG (RSERG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,806854 $ 0,806854 $ 0,806854 24 sa Düşük $ 0,836207 $ 0,836207 $ 0,836207 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,806854$ 0,806854 $ 0,806854 24 sa Yüksek $ 0,836207$ 0,836207 $ 0,836207 Tüm Zamanların En Yükseği $ 2,34$ 2,34 $ 2,34 En Düşük Fiyat $ 0,514165$ 0,514165 $ 0,514165 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,10 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,23 Fiyat Değişimi (7 G) -%3,60 Fiyat Değişimi (7 G) -%3,60

rsERG (RSERG) canlı fiyatı $0,828176. RSERG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,806854 ve en yüksek $ 0,836207 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RSERG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,34, en düşük fiyatı ise $ 0,514165 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RSERG son bir saatte +%0,10 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,23 ve son 7 günde -%3,60 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

rsERG (RSERG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 80,90M$ 80,90M $ 80,90M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 97.739.924,0 97.739.924,0 97.739.924,0

Şu anki rsERG piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RSERG arzı 0,00 olup, toplam arzı 97739924.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 80,90M.