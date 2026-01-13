Bugünkü RugProof v2 Fiyatı

Bugünkü RugProof v2 (RUGPROOFV2) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 18,58 değişim gösterdi. Mevcut RUGPROOFV2 / USD dönüşüm oranı RUGPROOFV2 başına $ 0 şeklindedir.

RugProof v2, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.066,99 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,85M RUGPROOFV2 şeklindedir. Son 24 saat içinde RUGPROOFV2, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RUGPROOFV2, son bir saatte -%1,72 ve son 7 günde -%39,41 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

RugProof v2 (RUGPROOFV2) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,07K$ 8,07K $ 8,07K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,07K$ 8,07K $ 8,07K Dolaşım Arzı 999,85M 999,85M 999,85M Toplam Arz 999.851.685,215959 999.851.685,215959 999.851.685,215959

