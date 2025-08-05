SAM Hakkında Daha Fazla Bilgi

SAM Fiyat Bilgileri

SAM Whitepaper

SAM Resmi Websitesi

SAM Token Ekonomisi

SAM Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

SAM Logosu

SAM Fiyatı (SAM)

Listelenmedi

SAM (SAM) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00287818
$0,00287818$0,00287818
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü SAM (SAM) Fiyatı

SAM (SAM), şu anda 0,00287818 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 57,56K USD piyasa değerine sahiptir. SAM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

SAM Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
SAM 24 saatlik fiyat değişimi
20,00M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SAM / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SAM fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında SAM (SAM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, SAM / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SAM / USD fiyat değişimi, $ +0,0008675933.
Son 60 gün içerisinde, SAM / USD fiyat değişimi, $ +0,0000480209.
Son 90 gün içerisinde, SAM / USD fiyat değişimi, $ -0,000650475624707307.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0008675933+%30,14
60 Gün$ +0,0000480209+%1,67
90 Gün$ -0,000650475624707307-%18,43

SAM (SAM) Fiyat Analizi

En güncel SAM fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00418815
$ 0,00418815$ 0,00418815

--

--

+%0,60

SAM (SAM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 57,56K
$ 57,56K$ 57,56K

--
----

20,00M
20,00M 20,00M

SAM (SAM) Nedir?

$SAM is a memecoin created by the Last Samorais community, the OG NFT project of Oraichain. We used a fair presale method where holders of our second collection (Tha Last Geishas) were able to participate. No team reserve, liquidity is controlled by a DAO DAO 2/3 multisig controlled by trusted people in the Oraichain & TLS community: Oracle, Rasprav & Crenmy. Here's the links to our socials and the DAO DAO multisig controlling reserve and liquidity: https://x.com/sam_thecoin https://x.com/LastSamorais https://discord.gg/lastsamorais

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

SAM (SAM) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

SAM (SAM) Token Ekonomisi

SAM (SAM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SAM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: SAM (SAM) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SAM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SAM / VND
75,7393067
1 SAM / AUD
A$0,0044323972
1 SAM / GBP
0,002158635
1 SAM / EUR
0,0024752348
1 SAM / USD
$0,00287818
1 SAM / MYR
RM0,0121747014
1 SAM / TRY
0,1170555806
1 SAM / JPY
¥0,42021428
1 SAM / ARS
ARS$3,905258533
1 SAM / RUB
0,2297075458
1 SAM / INR
0,2529056766
1 SAM / IDR
Rp47,1832711392
1 SAM / KRW
3,9863944272
1 SAM / PHP
0,1650348412
1 SAM / EGP
￡E.0,1394190392
1 SAM / BRL
R$0,0158587718
1 SAM / CAD
C$0,0039431066
1 SAM / BDT
0,3505047604
1 SAM / NGN
4,3807914326
1 SAM / UAH
0,1200776696
1 SAM / VES
Bs0,36265068
1 SAM / CLP
$2,78032188
1 SAM / PKR
Rs0,8137190496
1 SAM / KZT
1,554073291
1 SAM / THB
฿0,0931379048
1 SAM / TWD
NT$0,086057582
1 SAM / AED
د.إ0,0105629206
1 SAM / CHF
Fr0,002302544
1 SAM / HKD
HK$0,022593713
1 SAM / MAD
.د.م0,0261050926
1 SAM / MXN
$0,0544839474
1 SAM / PLN
0,0106204842
1 SAM / RON
лв0,0126064284
1 SAM / SEK
kr0,0278032188
1 SAM / BGN
лв0,0048641242
1 SAM / HUF
Ft0,9931447908
1 SAM / CZK
0,0611325432
1 SAM / KWD
د.ك0,0008778449
1 SAM / ILS
0,0098145938