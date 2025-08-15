SBTC Hakkında Daha Fazla Bilgi

sBTC Logosu

sBTC Fiyatı (SBTC)

Listelenmedi

sBTC (SBTC) Canlı Fiyat Grafiği

$121.455
$121.455$121.455
+%0,201D
mexc
USD

Bugünkü sBTC (SBTC) Fiyatı

sBTC (SBTC), şu anda 121.455 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 121,46M USD piyasa değerine sahiptir. SBTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

sBTC Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,21
sBTC 24 saatlik fiyat değişimi
1,00K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SBTC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SBTC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında sBTC (SBTC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, sBTC / USD fiyat değişimi, $ +248,77.
Son 30 gün içerisinde, sBTC / USD fiyat değişimi, $ +5.806,2291480000.
Son 60 gün içerisinde, sBTC / USD fiyat değişimi, $ +17.954,4375945000.
Son 90 gün içerisinde, sBTC / USD fiyat değişimi, $ +16.685,7979796099.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +248,77+%0,21
30 Gün$ +5.806,2291480000+%4,78
60 Gün$ +17.954,4375945000+%14,78
90 Gün$ +16.685,7979796099+%15,93

sBTC (SBTC) Fiyat Analizi

En güncel sBTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 112.299
$ 112.299$ 112.299

$ 123.272
$ 123.272$ 123.272

$ 145.060
$ 145.060$ 145.060

-%0,02

+%0,21

+%9,48

sBTC (SBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 121,46M
$ 121,46M$ 121,46M

--
----

1,00K
1,00K 1,00K

sBTC (SBTC) Nedir?

sBTC allows users to peg-in BTC from Bitcoin L1 to Stacks L2, where it can be used in DeFi protocols, lending platforms, or AMMs (Automated Market Makers). Stacks is a Bitcoin Layer 2 (L2) that brings smart contracts, DeFi, and scalable applications to Bitcoin while inheriting its security. It uses Proof of Transfer (PoX) to settle transactions on Bitcoin without modifying its base layer. Stacks enables Clarity smart contracts, allowing decentralized applications (dApps) to interact with Bitcoin natively. With sBTC, a decentralized, 1:1 Bitcoin-backed asset, users can move BTC into Stacks to access DeFi and smart contracts while maintaining Bitcoin’s security. Stacks expands Bitcoin’s utility beyond a store of value, enabling it to be used for lending, yield generation, and trading in a trust-minimized way.

