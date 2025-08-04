Sei fastUSD (FASTUSD) Nedir?

fastUSD is the native yield bearing stable asset of Sei, made possible by Elixir. Fully collateralized by Elixir's deUSD, and powered by the launch of Elixir's network infrastructure on Sei, fastUSD offers a new unified and natively yield-bearing core liquidity component within the ecosystem. Native yields stem from deUSD's underlying collateral assets, which are a blend of treasury and basis trade exposure.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Sei fastUSD (FASTUSD) Kaynağı Resmi Websitesi

Sei fastUSD (FASTUSD) Token Ekonomisi

Sei fastUSD (FASTUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FASTUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!