SERO (SERO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,003106 24 sa Yüksek $ 0,003207 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,55192 En Düşük Fiyat $ 0,00261192 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,08 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,22 Fiyat Değişimi (7 G) -%9,98

SERO (SERO) canlı fiyatı $0,00317518. SERO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,003106 ve en yüksek $ 0,003207 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SERO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,55192, en düşük fiyatı ise $ 0,00261192 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SERO son bir saatte -%0,08 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,22 ve son 7 günde -%9,98 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SERO (SERO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,40M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,06M Dolaşım Arzı 441,20M Toplam Arz 650.000.000,0

Şu anki SERO piyasa değeri $ 1,40M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SERO arzı 441,20M olup, toplam arzı 650000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,06M.