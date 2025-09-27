Bugünkü canlı SERO fiyatı 0,00317518 USD. SERO / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SERO fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı SERO fiyatı 0,00317518 USD. SERO / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SERO fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

SERO Hakkında Daha Fazla Bilgi

SERO Fiyat Bilgileri

SERO Resmi Websitesi

SERO Token Ekonomisi

SERO Fiyat Tahmini

SERO Logosu

SERO Fiyatı (SERO)

Listelenmedi

1 SERO / USD Canlı Fiyatı:

$0,00317517
$0,00317517$0,00317517
-%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
SERO (SERO) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-27 16:15:37 (UTC+8)

SERO (SERO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,003106
$ 0,003106$ 0,003106
24 sa Düşük
$ 0,003207
$ 0,003207$ 0,003207
24 sa Yüksek

$ 0,003106
$ 0,003106$ 0,003106

$ 0,003207
$ 0,003207$ 0,003207

$ 0,55192
$ 0,55192$ 0,55192

$ 0,00261192
$ 0,00261192$ 0,00261192

-%0,08

-%0,22

-%9,98

-%9,98

SERO (SERO) canlı fiyatı $0,00317518. SERO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,003106 ve en yüksek $ 0,003207 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SERO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,55192, en düşük fiyatı ise $ 0,00261192 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SERO son bir saatte -%0,08 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,22 ve son 7 günde -%9,98 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SERO (SERO) Piyasa Bilgileri

$ 1,40M
$ 1,40M$ 1,40M

--
----

$ 2,06M
$ 2,06M$ 2,06M

441,20M
441,20M 441,20M

650.000.000,0
650.000.000,0 650.000.000,0

Şu anki SERO piyasa değeri $ 1,40M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SERO arzı 441,20M olup, toplam arzı 650000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,06M.

SERO (SERO) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, SERO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SERO / USD fiyat değişimi, $ -0,0006628585.
Son 60 gün içerisinde, SERO / USD fiyat değişimi, $ -0,0011631201.
Son 90 gün içerisinde, SERO / USD fiyat değişimi, $ -0,000934180985683969.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,22
30 Gün$ -0,0006628585-%20,87
60 Gün$ -0,0011631201-%36,63
90 Gün$ -0,000934180985683969-%22,73

SERO (SERO) Nedir?

Super Zero is the world's first privacy protection platform for decentralised applications based on Zero Knowledge Proof that also supports Turing smart contracts.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

SERO (SERO) Kaynağı

Resmi Websitesi

SERO Fiyat Tahmini (USD)

SERO (SERO) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? SERO (SERO) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak SERO için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

SERO fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SERO Varlığından Yerel Para Birimlerine

SERO (SERO) Token Ekonomisi

SERO (SERO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SERO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: SERO (SERO) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü SERO (SERO) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SERO fiyatı, 0,00317518 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SERO / USD güncel fiyatı nedir?
SERO / USD güncel fiyatı $ 0,00317518. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
SERO varlığının piyasa değeri nedir?
SERO piyasa değeri $ 1,40M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SERO arzı nedir?
Dolaşımdaki SERO arzı, 441,20M USD.
SERO için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SERO, ATH fiyatı olan 0,55192 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SERO fiyatı (ATL) nedir?
SERO, ATL fiyatı olan 0,00261192 USD değerine düştü.
SERO işlem hacmi nedir?
SERO için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SERO bu yıl daha da yükselir mi?
SERO piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SERO fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-27 16:15:37 (UTC+8)

