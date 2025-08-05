Skrumble Network (SKM) Nedir?

With Skrumble Network, we’re currently in the process of building a completely decentralized social media communication application. Incorporating the traditional messaging, audio and video calling for peer-to-peer and groups, it will also include the ability to send cryptocurrencies in-app, and more. It is Skrumble Network’s mission to innovate methods of communication and create opportunities for people to connect globally on the most secure networks possible, which is why we’ll also be building our very own blockchain that is uniquely optimized for communication connections and transactions and cannot be blocked by any firewall.

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Skrumble Network (SKM) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Skrumble Network (SKM) Token Ekonomisi

Skrumble Network (SKM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SKM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!