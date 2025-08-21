Solabrador (SOBER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0089785 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,62 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,30 Fiyat Değişimi (7 G) -%14,60

Solabrador (SOBER) canlı fiyatı --. SOBER, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SOBER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0089785, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SOBER son bir saatte -%0,62 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,30 ve son 7 günde -%14,60 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Solabrador (SOBER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00 Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,85K Dolaşım Arzı 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Solabrador piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOBER arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,85K.