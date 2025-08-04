Solayer USD Fiyatı (SUSD)
Solayer USD (SUSD), şu anda 1.11 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 9.99M USD piyasa değerine sahiptir. SUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Solayer USD / USD fiyat değişimi, $ +0.00088237.
Son 30 gün içerisinde, Solayer USD / USD fiyat değişimi, $ +0.0032276580.
Son 60 gün içerisinde, Solayer USD / USD fiyat değişimi, $ +0.0161680380.
Son 90 gün içerisinde, Solayer USD / USD fiyat değişimi, $ +0.0238443551636022.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00088237
|+0.08%
|30 Gün
|$ +0.0032276580
|+0.29%
|60 Gün
|$ +0.0161680380
|+1.46%
|90 Gün
|$ +0.0238443551636022
|+2.20%
En güncel Solayer USD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.02%
+0.08%
+0.19%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
sUSD is the first ever yield-bearing stablecoin on Solana that is pegged to the U.S. dollar and backed by U.S. Treasury Bills (T-bills). This ensures that sUSD maintains a 1:1 peg with the U.S. dollar while simultaneously generating a 4% yield through T-bills, one of the safest short-term government debt instruments. By serving as a reference implementation for the token 2022 interest-bearing extension, sUSD reinforces the stability of its 1:1 USD peg. The sUSD pool makes yield generation more accessible and efficient for the stablecoin ecosystem. The interest on sUSD is distributed through automatic balance updates, allowing users to accumulate an annual yield of approximately 4% based on T-bill yield simply by holding sUSD. The underlying USD value of sUSD holding can be redeemed any time via the Solayer dashboard.
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Solayer USD (SUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 SUSD / VND
₫29,209.65
|1 SUSD / AUD
A$1.7094
|1 SUSD / GBP
￡0.8325
|1 SUSD / EUR
€0.9546
|1 SUSD / USD
$1.11
|1 SUSD / MYR
RM4.6953
|1 SUSD / TRY
₺45.1437
|1 SUSD / JPY
¥163.17
|1 SUSD / ARS
ARS$1,514.3175
|1 SUSD / RUB
₽88.5669
|1 SUSD / INR
₹97.2804
|1 SUSD / IDR
Rp18,196.7184
|1 SUSD / KRW
₩1,535.2632
|1 SUSD / PHP
₱63.603
|1 SUSD / EGP
￡E.53.7462
|1 SUSD / BRL
R$6.1272
|1 SUSD / CAD
C$1.5207
|1 SUSD / BDT
৳135.1758
|1 SUSD / NGN
₦1,692.0729
|1 SUSD / UAH
₴46.3092
|1 SUSD / VES
Bs136.53
|1 SUSD / CLP
$1,073.37
|1 SUSD / PKR
Rs314.6184
|1 SUSD / KZT
₸599.3445
|1 SUSD / THB
฿35.9751
|1 SUSD / TWD
NT$33.1224
|1 SUSD / AED
د.إ4.0737
|1 SUSD / CHF
Fr0.888
|1 SUSD / HKD
HK$8.7135
|1 SUSD / MAD
.د.م10.0566
|1 SUSD / MXN
$20.8458
|1 SUSD / PLN
zł4.0959
|1 SUSD / RON
лв4.8618
|1 SUSD / SEK
kr10.7115
|1 SUSD / BGN
лв1.8648
|1 SUSD / HUF
Ft381.5736
|1 SUSD / CZK
Kč23.5431
|1 SUSD / KWD
د.ك0.33855
|1 SUSD / ILS
₪3.774