SOLHolder (SOLHOLDER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,09 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,54 Fiyat Değişimi (7 G) -%26,59 Fiyat Değişimi (7 G) -%26,59

SOLHolder (SOLHOLDER) canlı fiyatı --. SOLHOLDER, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SOLHOLDER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SOLHOLDER son bir saatte -%1,09 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,54 ve son 7 günde -%26,59 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SOLHolder (SOLHOLDER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,05K$ 8,05K $ 8,05K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,05K$ 8,05K $ 8,05K Dolaşım Arzı 999,09M 999,09M 999,09M Toplam Arz 999.090.735,35251 999.090.735,35251 999.090.735,35251

Şu anki SOLHolder piyasa değeri $ 8,05K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOLHOLDER arzı 999,09M olup, toplam arzı 999090735.35251. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,05K.