Bugünkü SoonChain Fiyatı

Bugünkü SoonChain (SOONX) fiyatı $ 0,00004995 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut SOONX / USD dönüşüm oranı SOONX başına $ 0,00004995 şeklindedir.

SoonChain, şu anda piyasa değeri açısından $ 49.954 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B SOONX şeklindedir. Son 24 saat içinde SOONX, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00458862 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001221 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOONX, son bir saatte -- ve son 7 günde -%87,62 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SoonChain (SOONX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 49,95K$ 49,95K $ 49,95K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 49,95K$ 49,95K $ 49,95K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

