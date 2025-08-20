Sorya (SORYA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00029453 $ 0,00029453 $ 0,00029453 24 sa Düşük $ 0,00118967 $ 0,00118967 $ 0,00118967 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00029453$ 0,00029453 $ 0,00029453 24 sa Yüksek $ 0,00118967$ 0,00118967 $ 0,00118967 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00129447$ 0,00129447 $ 0,00129447 En Düşük Fiyat $ 0,00029453$ 0,00029453 $ 0,00029453 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,44 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%74,23 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Sorya (SORYA) canlı fiyatı $0,00030094. SORYA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00029453 ve en yüksek $ 0,00118967 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SORYA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00129447, en düşük fiyatı ise $ 0,00029453 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SORYA son bir saatte +%0,44 değişim gösterdi, 24 saatte -%74,23 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Sorya (SORYA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 21,96K$ 21,96K $ 21,96K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 21,96K$ 21,96K $ 21,96K Dolaşım Arzı 72,91M 72,91M 72,91M Toplam Arz 72.905.458,98998217 72.905.458,98998217 72.905.458,98998217

Şu anki Sorya piyasa değeri $ 21,96K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SORYA arzı 72,91M olup, toplam arzı 72905458.98998217. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 21,96K.