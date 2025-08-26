SoulPeg USD (SPUSD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,991782 $ 0,991782 $ 0,991782 24 sa Düşük $ 1,006 $ 1,006 $ 1,006 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,991782$ 0,991782 $ 0,991782 24 sa Yüksek $ 1,006$ 1,006 $ 1,006 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,006$ 1,006 $ 1,006 En Düşük Fiyat $ 0,988572$ 0,988572 $ 0,988572 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,23 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,50 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

SoulPeg USD (SPUSD) canlı fiyatı $1. SPUSD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,991782 ve en yüksek $ 1,006 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SPUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,006, en düşük fiyatı ise $ 0,988572 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SPUSD son bir saatte +%0,23 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,50 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SoulPeg USD (SPUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,05K$ 6,05K $ 6,05K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,05K$ 6,05K $ 6,05K Dolaşım Arzı 6,05K 6,05K 6,05K Toplam Arz 6.049,999999999999 6.049,999999999999 6.049,999999999999

Şu anki SoulPeg USD piyasa değeri $ 6,05K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SPUSD arzı 6,05K olup, toplam arzı 6049.999999999999. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,05K.