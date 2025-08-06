Staked Aria Premier Launch Fiyatı (STAPL)
Staked Aria Premier Launch (STAPL), şu anda 0,944227 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 7,36M USD piyasa değerine sahiptir. STAPL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Staked Aria Premier Launch / USD fiyat değişimi, $ -0,0068495688999993.
Son 30 gün içerisinde, Staked Aria Premier Launch / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Staked Aria Premier Launch / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Staked Aria Premier Launch / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0068495688999993
|-%0,72
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Staked Aria Premier Launch fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-%0,72
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Founded in 2025, Aria is the first protocol to bring iconic real-world IP—starting with music—onchain as liquid revenue-generating tokens. Built on Story Protocol, Aria transforms cultural assets into programmable IP Real-World Assets (IPRWAs). Retail investors access income-producing IP through Aria, while institutions scale tokenized portfolios via Aria PRIME. Early offerings include partial rights to works by Justin Bieber,Miley Cyrus, and BLACKPINK. Aria enables investors to co-own IP and earn real-world revenue from streaming and licensing, while creators tokenize and manage their IP with permissioned onchain tools for automated attribution, licensing, and royalty payouts. Looking ahead, Aria will power a permissioned remix economy, where smart contracts govern how IP is licensed, monetized, and remixed—laying the financial rails for the next era of the IP economy.
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|1 STAPL / VND
₫24.847,333505
|1 STAPL / AUD
A$1,45410958
|1 STAPL / GBP
￡0,70817025
|1 STAPL / EUR
€0,81203522
|1 STAPL / USD
$0,944227
|1 STAPL / MYR
RM3,99408021
|1 STAPL / TRY
₺38,40171209
|1 STAPL / JPY
¥138,801369
|1 STAPL / ARS
ARS$1.264,01780036
|1 STAPL / RUB
₽75,77421675
|1 STAPL / INR
₹82,76149655
|1 STAPL / IDR
Rp15.479,12867088
|1 STAPL / KRW
₩1.313,24979614
|1 STAPL / PHP
₱54,27416796
|1 STAPL / EGP
￡E.45,73835588
|1 STAPL / BRL
R$5,1932485
|1 STAPL / CAD
C$1,29359099
|1 STAPL / BDT
৳115,14848265
|1 STAPL / NGN
₦1.443,77029435
|1 STAPL / UAH
₴39,3742659
|1 STAPL / VES
Bs118,972602
|1 STAPL / CLP
$912,123282
|1 STAPL / PKR
Rs267,48062456
|1 STAPL / KZT
₸507,91858784
|1 STAPL / THB
฿30,56462799
|1 STAPL / TWD
NT$28,28904092
|1 STAPL / AED
د.إ3,46531309
|1 STAPL / CHF
Fr0,7553816
|1 STAPL / HKD
HK$7,40273968
|1 STAPL / MAD
.د.م8,5924657
|1 STAPL / MXN
$17,66648717
|1 STAPL / PLN
zł3,48419763
|1 STAPL / RON
лв4,13571426
|1 STAPL / SEK
kr9,13067509
|1 STAPL / BGN
лв1,58630136
|1 STAPL / HUF
Ft324,91795297
|1 STAPL / CZK
Kč20,04593921
|1 STAPL / KWD
د.ك0,287989235
|1 STAPL / ILS
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