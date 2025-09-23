Bugünkü canlı Stargate Bridged USDC fiyatı 0,999284 USD. USDC.E / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. USDC.E fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Stargate Bridged USDC fiyatı 0,999284 USD. USDC.E / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. USDC.E fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

USDC.E Hakkında Daha Fazla Bilgi

USDC.E Fiyat Bilgileri

USDC.E Token Ekonomisi

USDC.E Fiyat Tahmini

Stargate Bridged USDC Logosu

Stargate Bridged USDC Fiyatı (USDC.E)

Listelenmedi

1 USDC.E / USD Canlı Fiyatı:

$0,999281
$0,999281
%0,001D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
Stargate Bridged USDC (USDC.E) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-23 13:12:52 (UTC+8)

Stargate Bridged USDC (USDC.E) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,991253
$ 0,991253
24 sa Düşük
$ 1,011
$ 1,011
24 sa Yüksek

$ 0,991253
$ 0,991253

$ 1,011
$ 1,011

$ 1,011
$ 1,011

$ 0,989603
$ 0,989603

-%0,02

+%0,00

--

--

Stargate Bridged USDC (USDC.E) canlı fiyatı $0,999284. USDC.E, son 24 saat içinde en düşük $ 0,991253 ve en yüksek $ 1,011 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. USDC.E için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,011, en düşük fiyatı ise $ 0,989603 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, USDC.E son bir saatte -%0,02 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,00 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Stargate Bridged USDC (USDC.E) Piyasa Bilgileri

$ 43,58M
$ 43,58M

--
--

$ 43,58M
$ 43,58M

43,60M
43,60M

43.603.850,514493
43.603.850,514493

Şu anki Stargate Bridged USDC piyasa değeri $ 43,58M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USDC.E arzı 43,60M olup, toplam arzı 43603850.514493. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 43,58M.

Stargate Bridged USDC (USDC.E) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Stargate Bridged USDC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Stargate Bridged USDC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Stargate Bridged USDC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Stargate Bridged USDC / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,00
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Stargate Bridged USDC (USDC.E) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Stargate Bridged USDC Fiyat Tahmini (USD)

Stargate Bridged USDC (USDC.E) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Stargate Bridged USDC (USDC.E) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Stargate Bridged USDC için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Stargate Bridged USDC fiyat tahminini hemen kontrol edin!

USDC.E Varlığından Yerel Para Birimlerine

Stargate Bridged USDC (USDC.E) Token Ekonomisi

Stargate Bridged USDC (USDC.E) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. USDC.E tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Stargate Bridged USDC (USDC.E) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Stargate Bridged USDC (USDC.E) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı USDC.E fiyatı, 0,999284 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
USDC.E / USD güncel fiyatı nedir?
USDC.E / USD güncel fiyatı $ 0,999284. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Stargate Bridged USDC varlığının piyasa değeri nedir?
USDC.E piyasa değeri $ 43,58M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki USDC.E arzı nedir?
Dolaşımdaki USDC.E arzı, 43,60M USD.
USDC.E için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
USDC.E, ATH fiyatı olan 1,011 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük USDC.E fiyatı (ATL) nedir?
USDC.E, ATL fiyatı olan 0,989603 USD değerine düştü.
USDC.E işlem hacmi nedir?
USDC.E için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
USDC.E bu yıl daha da yükselir mi?
USDC.E piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için USDC.E fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-23 13:12:52 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.