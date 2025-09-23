Stargate Bridged USDC (USDC.E) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,991253 $ 0,991253 $ 0,991253 24 sa Düşük $ 1,011 $ 1,011 $ 1,011 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,991253$ 0,991253 $ 0,991253 24 sa Yüksek $ 1,011$ 1,011 $ 1,011 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,011$ 1,011 $ 1,011 En Düşük Fiyat $ 0,989603$ 0,989603 $ 0,989603 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,02 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,00 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Stargate Bridged USDC (USDC.E) canlı fiyatı $0,999284. USDC.E, son 24 saat içinde en düşük $ 0,991253 ve en yüksek $ 1,011 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. USDC.E için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,011, en düşük fiyatı ise $ 0,989603 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, USDC.E son bir saatte -%0,02 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,00 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Stargate Bridged USDC (USDC.E) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 43,58M$ 43,58M $ 43,58M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 43,58M$ 43,58M $ 43,58M Dolaşım Arzı 43,60M 43,60M 43,60M Toplam Arz 43.603.850,514493 43.603.850,514493 43.603.850,514493

Şu anki Stargate Bridged USDC piyasa değeri $ 43,58M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USDC.E arzı 43,60M olup, toplam arzı 43603850.514493. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 43,58M.