Stargate Bridged USDT0 (USDT0) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,998418 $ 0,998418 $ 0,998418 24 sa Düşük $ 1,004 $ 1,004 $ 1,004 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,998418$ 0,998418 $ 0,998418 24 sa Yüksek $ 1,004$ 1,004 $ 1,004 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,004$ 1,004 $ 1,004 En Düşük Fiyat $ 0,998418$ 0,998418 $ 0,998418 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,13 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,18 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Stargate Bridged USDT0 (USDT0) canlı fiyatı $0,999464. USDT0, son 24 saat içinde en düşük $ 0,998418 ve en yüksek $ 1,004 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. USDT0 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,004, en düşük fiyatı ise $ 0,998418 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, USDT0 son bir saatte -%0,13 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,18 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Stargate Bridged USDT0 (USDT0) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,61M$ 2,61M $ 2,61M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,61M$ 2,61M $ 2,61M Dolaşım Arzı 2,62M 2,62M 2,62M Toplam Arz 2.617.132,205938 2.617.132,205938 2.617.132,205938

Şu anki Stargate Bridged USDT0 piyasa değeri $ 2,61M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USDT0 arzı 2,62M olup, toplam arzı 2617132.205938. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,61M.