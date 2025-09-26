Stargate Bridged WETH (WETH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 3.832,13 $ 3.832,13 $ 3.832,13 24 sa Düşük $ 4.045,55 $ 4.045,55 $ 4.045,55 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 3.832,13$ 3.832,13 $ 3.832,13 24 sa Yüksek $ 4.045,55$ 4.045,55 $ 4.045,55 Tüm Zamanların En Yükseği $ 4.198,19$ 4.198,19 $ 4.198,19 En Düşük Fiyat $ 3.832,13$ 3.832,13 $ 3.832,13 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,49 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,40 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Stargate Bridged WETH (WETH) canlı fiyatı $3.927,76. WETH, son 24 saat içinde en düşük $ 3.832,13 ve en yüksek $ 4.045,55 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WETH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 4.198,19, en düşük fiyatı ise $ 3.832,13 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WETH son bir saatte -%0,49 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,40 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Stargate Bridged WETH (WETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 50,29M$ 50,29M $ 50,29M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 424,53M$ 424,53M $ 424,53M Dolaşım Arzı 12,74K 12,74K 12,74K Toplam Arz 107.476,8353275816 107.476,8353275816 107.476,8353275816

Şu anki Stargate Bridged WETH piyasa değeri $ 50,29M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WETH arzı 12,74K olup, toplam arzı 107476.8353275816. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 424,53M.