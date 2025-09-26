Bugünkü canlı Stargate Bridged WETH fiyatı 3.927,76 USD. WETH / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. WETH fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Stargate Bridged WETH fiyatı 3.927,76 USD. WETH / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. WETH fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

WETH Hakkında Daha Fazla Bilgi

WETH Fiyat Bilgileri

WETH Token Ekonomisi

WETH Fiyat Tahmini

Stargate Bridged WETH Logosu

Stargate Bridged WETH Fiyatı (WETH)

1 WETH / USD Canlı Fiyatı:

$3.929,34
-%2,301D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Stargate Bridged WETH (WETH) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-26 13:59:30 (UTC+8)

Stargate Bridged WETH (WETH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 3.832,13
24 sa Düşük
$ 4.045,55
24 sa Yüksek

$ 3.832,13
$ 4.045,55
$ 4.198,19
$ 3.832,13
-%0,49

-%2,40

--

--

Stargate Bridged WETH (WETH) canlı fiyatı $3.927,76. WETH, son 24 saat içinde en düşük $ 3.832,13 ve en yüksek $ 4.045,55 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WETH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 4.198,19, en düşük fiyatı ise $ 3.832,13 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WETH son bir saatte -%0,49 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,40 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Stargate Bridged WETH (WETH) Piyasa Bilgileri

$ 50,29M
--
$ 424,53M
12,74K
107.476,8353275816
Şu anki Stargate Bridged WETH piyasa değeri $ 50,29M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WETH arzı 12,74K olup, toplam arzı 107476.8353275816. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 424,53M.

Stargate Bridged WETH (WETH) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Stargate Bridged WETH / USD fiyat değişimi, $ -96,88431650433.
Son 30 gün içerisinde, Stargate Bridged WETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Stargate Bridged WETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Stargate Bridged WETH / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -96,88431650433-%2,40
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Stargate Bridged WETH (WETH) Nedir?

Stargate Bridged WETH Fiyat Tahmini (USD)

Stargate Bridged WETH (WETH) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Stargate Bridged WETH (WETH) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Stargate Bridged WETH için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Stargate Bridged WETH fiyat tahminini hemen kontrol edin!

WETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

Stargate Bridged WETH (WETH) Token Ekonomisi

Stargate Bridged WETH (WETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Stargate Bridged WETH (WETH) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Stargate Bridged WETH (WETH) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı WETH fiyatı, 3.927,76 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
WETH / USD güncel fiyatı nedir?
WETH / USD güncel fiyatı $ 3.927,76. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Stargate Bridged WETH varlığının piyasa değeri nedir?
WETH piyasa değeri $ 50,29M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki WETH arzı nedir?
Dolaşımdaki WETH arzı, 12,74K USD.
WETH için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
WETH, ATH fiyatı olan 4.198,19 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük WETH fiyatı (ATL) nedir?
WETH, ATL fiyatı olan 3.832,13 USD değerine düştü.
WETH işlem hacmi nedir?
WETH için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
WETH bu yıl daha da yükselir mi?
WETH piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için WETH fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-26 13:59:30 (UTC+8)

Stargate Bridged WETH (WETH) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-25 22:29:00Ekonomik Veriler
ABD'nin 20 Eylül'de sona eren hafta için ilk işsizlik başvuruları, beklenen 235.000'e karşılık toplam 218.000 oldu
09-25 14:14:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Düşüş Trendini Sürdürüyor, Ethereum Neredeyse $4000 Destek Seviyesini Kırıyor
09-25 13:32:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 79,40 milyon dolar net çıkış kaydederken, Bitcoin spot ETF'leri 241 milyon dolar net giriş kaydetti
09-23 14:29:00Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-23 04:32:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor
09-22 16:24:00Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında

