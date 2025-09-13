stBGT (STBGT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 2,48 $ 2,48 $ 2,48 24 sa Düşük $ 2,76 $ 2,76 $ 2,76 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 2,48$ 2,48 $ 2,48 24 sa Yüksek $ 2,76$ 2,76 $ 2,76 Tüm Zamanların En Yükseği $ 2,76$ 2,76 $ 2,76 En Düşük Fiyat $ 2,45$ 2,45 $ 2,45 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,15 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%7,06 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

stBGT (STBGT) canlı fiyatı $2,71. STBGT, son 24 saat içinde en düşük $ 2,48 ve en yüksek $ 2,76 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STBGT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,76, en düşük fiyatı ise $ 2,45 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, STBGT son bir saatte -%0,15 değişim gösterdi, 24 saatte +%7,06 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

stBGT (STBGT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 479,02K$ 479,02K $ 479,02K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 479,02K$ 479,02K $ 479,02K Dolaşım Arzı 176,78K 176,78K 176,78K Toplam Arz 176.779,2082547681 176.779,2082547681 176.779,2082547681

Şu anki stBGT piyasa değeri $ 479,02K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STBGT arzı 176,78K olup, toplam arzı 176779.2082547681. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 479,02K.