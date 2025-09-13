STBGT Hakkında Daha Fazla Bilgi

stBGT Logosu

stBGT Fiyatı (STBGT)

Listelenmedi

1 STBGT / USD Canlı Fiyatı:

$2,71
+%7,001D
mexc
USD
stBGT (STBGT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-13 11:32:31 (UTC+8)

stBGT (STBGT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 2,48
24 sa Düşük
$ 2,76
24 sa Yüksek

$ 2,48
$ 2,76
$ 2,76
$ 2,45
-%0,15

+%7,06

--

--

stBGT (STBGT) canlı fiyatı $2,71. STBGT, son 24 saat içinde en düşük $ 2,48 ve en yüksek $ 2,76 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STBGT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,76, en düşük fiyatı ise $ 2,45 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, STBGT son bir saatte -%0,15 değişim gösterdi, 24 saatte +%7,06 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

stBGT (STBGT) Piyasa Bilgileri

$ 479,02K
--
$ 479,02K
176,78K
176.779,2082547681
Şu anki stBGT piyasa değeri $ 479,02K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STBGT arzı 176,78K olup, toplam arzı 176779.2082547681. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 479,02K.

stBGT (STBGT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, stBGT / USD fiyat değişimi, $ +0,178866.
Son 30 gün içerisinde, stBGT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, stBGT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, stBGT / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,178866+%7,06
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

stBGT (STBGT) Nedir?

stBGT is a Berachain LST originally issued by Stride (stride.zone), and later acquired by BakerDAO (bakerdao.io). It has a unique economic design where it can only be earning via LPing the stBGT-BERA pool, or by having an active debt position on BakerDAO. BakerDAO users can access non-liquidateable loans and leverage, and earn passive stBGT rewards whilst having open position in addition to the leverage they can already access with no extra fees.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

stBGT (STBGT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

stBGT Fiyat Tahmini (USD)

stBGT (STBGT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? stBGT (STBGT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak stBGT için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

stBGT fiyat tahminini hemen kontrol edin!

STBGT Varlığından Yerel Para Birimlerine

stBGT (STBGT) Token Ekonomisi

stBGT (STBGT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STBGT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: stBGT (STBGT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü stBGT (STBGT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı STBGT fiyatı, 2,71 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
STBGT / USD güncel fiyatı nedir?
STBGT / USD güncel fiyatı $ 2,71. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
stBGT varlığının piyasa değeri nedir?
STBGT piyasa değeri $ 479,02K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki STBGT arzı nedir?
Dolaşımdaki STBGT arzı, 176,78K USD.
STBGT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
STBGT, ATH fiyatı olan 2,76 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük STBGT fiyatı (ATL) nedir?
STBGT, ATL fiyatı olan 2,45 USD değerine düştü.
STBGT işlem hacmi nedir?
STBGT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
STBGT bu yıl daha da yükselir mi?
STBGT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için STBGT fiyat tahminine göz atın.
