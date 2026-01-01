Bugünkü Strata Junior USDe Fiyatı

Bugünkü Strata Junior USDe (JRUSDE) fiyatı $ 1,024 olup, son 24 saatte % 0,09 değişim gösterdi. Mevcut JRUSDE / USD dönüşüm oranı JRUSDE başına $ 1,024 şeklindedir.

Strata Junior USDe, şu anda piyasa değeri açısından $ 51.255.331 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 50,04M JRUSDE şeklindedir. Son 24 saat içinde JRUSDE, $ 1,023 (en düşük) ile $ 1,025 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,026 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,004 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JRUSDE, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Strata Junior USDe (JRUSDE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 51,26M$ 51,26M $ 51,26M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 51,26M$ 51,26M $ 51,26M Dolaşım Arzı 50,04M 50,04M 50,04M Toplam Arz 50.042.412,85939684 50.042.412,85939684 50.042.412,85939684

Şu anki Strata Junior USDe piyasa değeri $ 51,26M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JRUSDE arzı 50,04M olup, toplam arzı 50042412.85939684. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 51,26M.