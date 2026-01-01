Bugünkü Strata Senior USDe Fiyatı

Bugünkü Strata Senior USDe (SRUSDE) fiyatı $ 1,015 olup, son 24 saatte % 0,59 değişim gösterdi. Mevcut SRUSDE / USD dönüşüm oranı SRUSDE başına $ 1,015 şeklindedir.

Strata Senior USDe, şu anda piyasa değeri açısından $ 182.378.904 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 179,71M SRUSDE şeklindedir. Son 24 saat içinde SRUSDE, $ 1,007 (en düşük) ile $ 1,015 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,015 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,999903 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SRUSDE, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde +%0,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Strata Senior USDe (SRUSDE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 182,38M$ 182,38M $ 182,38M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 182,38M$ 182,38M $ 182,38M Dolaşım Arzı 179,71M 179,71M 179,71M Toplam Arz 179.712.128,7953711 179.712.128,7953711 179.712.128,7953711

Şu anki Strata Senior USDe piyasa değeri $ 182,38M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SRUSDE arzı 179,71M olup, toplam arzı 179712128.7953711. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 182,38M.