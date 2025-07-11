StratoStack (STACK) Nedir?

Build your own Ethereum rollup in one click. Web-based rollup deployer for Ethereum and beyond. Modular, verifiable, and production-grade from genesis. Build sovereign L2s with real governance. StratoStack makes launching your own Layer 2 chain as easy as spinning up a server. No complicated setup, no scripts—just click, configure, and go. Whether you want EVM or WASM, Celestia or EigenDA, zk or optimistic, it’s all up to you. Full flexibility, zero friction.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

StratoStack (STACK) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

StratoStack (STACK) Token Ekonomisi

StratoStack (STACK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STACK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!