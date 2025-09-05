Sui DePIN Fiyatı (SUIDEPIN)
Sui DePIN (SUIDEPIN) canlı fiyatı $0,00004457. SUIDEPIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00004406 ve en yüksek $ 0,00004928 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SUIDEPIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02374623, en düşük fiyatı ise $ 0,00004406 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, SUIDEPIN son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%9,54 ve son 7 günde -%54,97 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Sui DePIN piyasa değeri $ 44,57K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUIDEPIN arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 44,57K.
Gün içerisinde, Sui DePIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sui DePIN / USD fiyat değişimi, $ -0,0000315892.
Son 60 gün içerisinde, Sui DePIN / USD fiyat değişimi, $ -0,0000333184.
Son 90 gün içerisinde, Sui DePIN / USD fiyat değişimi, $ -0,00014420806949247773.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%9,54
|30 Gün
|$ -0,0000315892
|-%70,87
|60 Gün
|$ -0,0000333184
|-%74,75
|90 Gün
|$ -0,00014420806949247773
|-%76,39
SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike. At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely. Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers. Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.