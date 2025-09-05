Sui DePIN (SUIDEPIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00004406 $ 0,00004406 $ 0,00004406 24 sa Düşük $ 0,00004928 $ 0,00004928 $ 0,00004928 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00004406$ 0,00004406 $ 0,00004406 24 sa Yüksek $ 0,00004928$ 0,00004928 $ 0,00004928 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02374623$ 0,02374623 $ 0,02374623 En Düşük Fiyat $ 0,00004406$ 0,00004406 $ 0,00004406 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%9,54 Fiyat Değişimi (7 G) -%54,97 Fiyat Değişimi (7 G) -%54,97

Sui DePIN (SUIDEPIN) canlı fiyatı $0,00004457. SUIDEPIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00004406 ve en yüksek $ 0,00004928 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SUIDEPIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02374623, en düşük fiyatı ise $ 0,00004406 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SUIDEPIN son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%9,54 ve son 7 günde -%54,97 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Sui DePIN (SUIDEPIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 44,57K$ 44,57K $ 44,57K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 44,57K$ 44,57K $ 44,57K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Sui DePIN piyasa değeri $ 44,57K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUIDEPIN arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 44,57K.