Sultanoshi (STOSHI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,121752 $ 0,121752 $ 0,121752 24 sa Düşük $ 0,246005 $ 0,246005 $ 0,246005 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,121752$ 0,121752 $ 0,121752 24 sa Yüksek $ 0,246005$ 0,246005 $ 0,246005 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,246005$ 0,246005 $ 0,246005 En Düşük Fiyat $ 0,095966$ 0,095966 $ 0,095966 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,89 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%23,61 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Sultanoshi (STOSHI) canlı fiyatı $0,18807. STOSHI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,121752 ve en yüksek $ 0,246005 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STOSHI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,246005, en düşük fiyatı ise $ 0,095966 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, STOSHI son bir saatte -%2,89 değişim gösterdi, 24 saatte +%23,61 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Sultanoshi (STOSHI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,91M$ 1,91M $ 1,91M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,91M$ 1,91M $ 1,91M Dolaşım Arzı 10,00M 10,00M 10,00M Toplam Arz 10.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0

Şu anki Sultanoshi piyasa değeri $ 1,91M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STOSHI arzı 10,00M olup, toplam arzı 10000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,91M.