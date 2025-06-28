Swash Fiyatı (SWASH)
Swash (SWASH), şu anda 0,00362136 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 3,61M USD piyasa değerine sahiptir. SWASH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Swash / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Swash / USD fiyat değişimi, $ -0,0001304725.
Son 60 gün içerisinde, Swash / USD fiyat değişimi, $ -0,0001461493.
Son 90 gün içerisinde, Swash / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%2,08
|30 Gün
|$ -0,0001304725
|-%3,60
|60 Gün
|$ -0,0001461493
|-%4,03
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Swash fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,00
-%2,08
-%6,17
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online. Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in. Whether you’re surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts. New ways to amp up your earnings are added to Swash every month! Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including: - brands that publish ads - businesses that buy and analyse data - data scientists who build models - developers who innovate on the Swash stack - charities who receive your donations The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network’s native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience.
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|1 SWASH / VND
₫95,2960884
|1 SWASH / AUD
A$0,0055406808
|1 SWASH / GBP
￡0,0026073792
|1 SWASH / EUR
€0,003078156
|1 SWASH / USD
$0,00362136
|1 SWASH / MYR
RM0,0152821392
|1 SWASH / TRY
₺0,144492264
|1 SWASH / JPY
¥0,52147584
|1 SWASH / RUB
₽0,2842405464
|1 SWASH / INR
₹0,30962628
|1 SWASH / IDR
Rp58,4090240808
|1 SWASH / KRW
₩4,94044038
|1 SWASH / PHP
₱0,2048241216
|1 SWASH / EGP
￡E.0,1805972232
|1 SWASH / BRL
R$0,0198450528
|1 SWASH / CAD
C$0,0049612632
|1 SWASH / BDT
৳0,4426750464
|1 SWASH / NGN
₦5,588482752
|1 SWASH / UAH
₴0,1509020712
|1 SWASH / VES
Bs0,38386416
|1 SWASH / PKR
Rs1,0273074048
|1 SWASH / KZT
₸1,8831796272
|1 SWASH / THB
฿0,1174407048
|1 SWASH / TWD
NT$0,105381576
|1 SWASH / AED
د.إ0,0132903912
|1 SWASH / CHF
Fr0,0028608744
|1 SWASH / HKD
HK$0,0283914624
|1 SWASH / MAD
.د.م0,0327370944
|1 SWASH / MXN
$0,0681539952
|1 SWASH / PLN
zł0,0130731096