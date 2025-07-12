TAXY NETWORK (TAXY) Nedir?

TAXY is a real-world, Web3-powered ride platform that transforms how passengers tip drivers. By scanning a QR code inside the taxi, riders can tip using $TAXY tokens and receive tokens back in return — creating both a reward system and a user-friendly crypto onboarding experience. TAXY promotes zero-commission rides, fair driver rewards, and organic adoption of blockchain through daily transportation.

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TAXY NETWORK (TAXY) Kaynağı Resmi Websitesi

TAXY NETWORK (TAXY) Token Ekonomisi

TAXY NETWORK (TAXY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TAXY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!