Team Mysten (MYSTEN) Nedir?

MYSTEN is a meme token on the Sui blockchain, parodying Mysten Labs, the creators of Sui, while taking on a Pokémon theme. Team Rocket turns into Team Mysten with each founder finding a new look. Mysten focuses heavily on community engagement by inviting everyone to create their own Mystémon using Pokémon-themed telegram character creation tool, MystenDex, and then wearing it or sharing it. Together Evan, Sam Adeniyi and their Mystémon are ready to blast off again.

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Team Mysten (MYSTEN) Kaynağı Resmi Websitesi

Team Mysten (MYSTEN) Token Ekonomisi

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