Tokenize Xchange (TKX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 4,88 $ 4,88 $ 4,88 24 sa Düşük $ 5,11 $ 5,11 $ 5,11 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 4,88$ 4,88 $ 4,88 24 sa Yüksek $ 5,11$ 5,11 $ 5,11 Tüm Zamanların En Yükseği $ 50,43$ 50,43 $ 50,43 En Düşük Fiyat $ 0,111255$ 0,111255 $ 0,111255 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,67 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,56 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,34 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,34

Tokenize Xchange (TKX) canlı fiyatı $5. TKX, son 24 saat içinde en düşük $ 4,88 ve en yüksek $ 5,11 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TKX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 50,43, en düşük fiyatı ise $ 0,111255 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TKX son bir saatte -%0,67 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,56 ve son 7 günde -%4,34 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Tokenize Xchange (TKX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 394,41M$ 394,41M $ 394,41M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 493,03M$ 493,03M $ 493,03M Dolaşım Arzı 80,00M 80,00M 80,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Tokenize Xchange piyasa değeri $ 394,41M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TKX arzı 80,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 493,03M.