Tokenize Xchange Fiyatı (TKX)
Tokenize Xchange (TKX) canlı fiyatı $5. TKX, son 24 saat içinde en düşük $ 4,88 ve en yüksek $ 5,11 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TKX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 50,43, en düşük fiyatı ise $ 0,111255 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, TKX son bir saatte -%0,67 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,56 ve son 7 günde -%4,34 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Tokenize Xchange piyasa değeri $ 394,41M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TKX arzı 80,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 493,03M.
Gün içerisinde, Tokenize Xchange / USD fiyat değişimi, $ +0,02801065.
Son 30 gün içerisinde, Tokenize Xchange / USD fiyat değişimi, $ -0,1071620000.
Son 60 gün içerisinde, Tokenize Xchange / USD fiyat değişimi, $ -3,2003545000.
Son 90 gün içerisinde, Tokenize Xchange / USD fiyat değişimi, $ -25,903290901004485.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,02801065
|+%0,56
|30 Gün
|$ -0,1071620000
|-%2,14
|60 Gün
|$ -3,2003545000
|-%64,00
|90 Gün
|$ -25,903290901004485
|-%83,82
Tokenize Xchange is a fully integrated cryptocurrency exchange that offers both individuals and institutional investors a frictionless and un-sophisticated user experience. The platform will serve as not only a financial tool but also as an educational and communal instrument in proliferating the values and ideas that the blockchain has to offer. The TKX token can be used to pay transaction fees for any trades on the platform, doing so will allow for significant reductions in the fees. The TKX token is an ERC20 token based on the Ethereum blockchain.
