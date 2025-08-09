Topless (TOPLESS) Nedir?

TOPLESS is a community-led meme token built on the Solana blockchain, launched mid‑2025. Embracing cheeky branding and a playful rallying cry—“NO TOP. NO SHAME. NO RULES. JUST #TOPLESS”—it positions itself as a rebellious, light‑hearted cultural statement in crypto, inviting participation through humor and social virality The token’s trajectory includes drama: a rug‑pull at launch by the original developer, followed by a community takeover. This has shaped TOPLESS into a symbol of decentralized resilience—humor, culture, and grassroots control reborn from initial chaos. Social‑driven engagement campaigns (e.g., meme contests), A vision of building out an ecosystem of apps and NFTs under the #TOPLESS brand, Community governance, where holders can vote on partnerships and future moves

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Topless (TOPLESS) Kaynağı Resmi Websitesi

Topless (TOPLESS) Token Ekonomisi

Topless (TOPLESS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TOPLESS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!