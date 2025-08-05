Trebly (TREB) Nedir?

Trebly is an advanced AI-powered platform that transforms creative imagination into immersive 3D NFT models through generative AI and blockchain technologies. Users can create high-quality 3D models using text-to-3D or image-to-3D AI generation, then mint, trade, and showcase their creations in a decentralized marketplace. The platform features a robust token-gated payment system using $TREB tokens on the Solana blockchain, enabling seamless peer-to-peer transactions for 3D digital assets.

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Trebly (TREB) Kaynağı Resmi Websitesi

Trebly (TREB) Token Ekonomisi

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