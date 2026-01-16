Bugünkü Veilra by ElizaOS Fiyatı

Bugünkü Veilra by ElizaOS (VEILRA) fiyatı $ 0,00000693 olup, son 24 saatte % 1,29 değişim gösterdi. Mevcut VEILRA / USD dönüşüm oranı VEILRA başına $ 0,00000693 şeklindedir.

Veilra by ElizaOS, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.255,36 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 904,00M VEILRA şeklindedir. Son 24 saat içinde VEILRA, $ 0,00000681 (en düşük) ile $ 0,00000708 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00014078 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000519 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VEILRA, son bir saatte +%0,71 ve son 7 günde +%22,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Veilra by ElizaOS (VEILRA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,26K$ 6,26K $ 6,26K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,92K$ 6,92K $ 6,92K Dolaşım Arzı 904,00M 904,00M 904,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Veilra by ElizaOS piyasa değeri $ 6,26K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VEILRA arzı 904,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,92K.