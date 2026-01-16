Veilra by ElizaOS Fiyatı (VEILRA)
Bugünkü Veilra by ElizaOS (VEILRA) fiyatı $ 0,00000693 olup, son 24 saatte % 1,29 değişim gösterdi. Mevcut VEILRA / USD dönüşüm oranı VEILRA başına $ 0,00000693 şeklindedir.
Veilra by ElizaOS, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.255,36 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 904,00M VEILRA şeklindedir. Son 24 saat içinde VEILRA, $ 0,00000681 (en düşük) ile $ 0,00000708 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00014078 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000519 olmuştur.
Kısa vadeli performansta, VEILRA, son bir saatte +%0,71 ve son 7 günde +%22,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.
Şu anki Veilra by ElizaOS piyasa değeri $ 6,26K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VEILRA arzı 904,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,92K.
+%0,71
-%1,29
+%22,50
+%22,50
Gün içerisinde, Veilra by ElizaOS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Veilra by ElizaOS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Veilra by ElizaOS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Veilra by ElizaOS / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%1,29
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
2040 yılında Veilra by ElizaOS fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.
Bugünün en fazla yükselenleri
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.