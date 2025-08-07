Vibey Turtle Fiyatı (VIBEY)
Vibey Turtle (VIBEY), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 479,08K USD piyasa değerine sahiptir. VIBEY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Vibey Turtle / USD fiyat değişimi, $ +0,00015914.
Son 30 gün içerisinde, Vibey Turtle / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Vibey Turtle / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Vibey Turtle / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00015914
|+%45,70
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Vibey Turtle fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%11,95
+%45,70
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Vibes Turtle is the first gaming launchpad on Solana, giving anyone the tools to build and tokenize arcade-style games in just minutes. Powered by a no-code game engine and an AI character generation agent, users can drag and drop components to create playable games without writing code. Creators earn fees, deploy instantly, and monetize directly on-chain. It’s the fastest and easiest way to launch Web3 games while empowering creativity and ownership.
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