Vibey Turtle (VIBEY) Nedir?

Vibes Turtle is the first gaming launchpad on Solana, giving anyone the tools to build and tokenize arcade-style games in just minutes. Powered by a no-code game engine and an AI character generation agent, users can drag and drop components to create playable games without writing code. Creators earn fees, deploy instantly, and monetize directly on-chain. It’s the fastest and easiest way to launch Web3 games while empowering creativity and ownership.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Vibey Turtle (VIBEY) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Vibey Turtle (VIBEY) Token Ekonomisi

Vibey Turtle (VIBEY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VIBEY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!