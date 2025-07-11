Virtual Trade Agent Fiyatı (VTA)
Virtual Trade Agent (VTA), şu anda 0,02868344 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 27,19K USD piyasa değerine sahiptir. VTA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Virtual Trade Agent / USD fiyat değişimi, $ -0,00560573924859768.
Son 30 gün içerisinde, Virtual Trade Agent / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Virtual Trade Agent / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Virtual Trade Agent / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,00560573924859768
|-%16,34
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Virtual Trade Agent fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%3,52
-%16,34
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Your Autonomous Crypto Trading Partner Virtual Trade Agent (VTA) is a fully autonomous, narrative-driven AI built to trade crypto like a seasoned degen fast, smart, and ahead of the crowd.It doesn’t just look at charts or follow volume like a basic bot.VTA understands what’s going on what narratives are heating up, which wallets are aping early, and why certain coins are about to explode. Then it makes moves before the hype kicks in. ⚡️ Narrative AI Detection – Tracks evolving crypto narratives and adjusts in real time 📊 Liquidity & Volume Monitoring – Built-in scalper modules for early entries and exits 🔎 High-Performer Wallet Tracking – Observes and adapts based on capital flows from elite on-chain players 🧱 Modular AI Architecture – Designed to scale, evolve, and coordinate multiple strategies across volatile markets
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|1 VTA / VND
₫754,8047236
|1 VTA / AUD
A$0,0433119944
|1 VTA / GBP
￡0,0209389112
|1 VTA / EUR
€0,024380924
|1 VTA / USD
$0,02868344
|1 VTA / MYR
RM0,12190462
|1 VTA / TRY
₺1,1522137848
|1 VTA / JPY
¥4,18778224
|1 VTA / RUB
₽2,2327189696
|1 VTA / INR
₹2,4601786488
|1 VTA / IDR
Rp462,6360642632
|1 VTA / KRW
₩39,4001468528
|1 VTA / PHP
₱1,62061436
|1 VTA / EGP
￡E.1,4201171144
|1 VTA / BRL
R$0,1586194232
|1 VTA / CAD
C$0,0390094784
|1 VTA / BDT
৳3,4902009792
|1 VTA / NGN
₦43,9255331816
|1 VTA / UAH
₴1,2012624672
|1 VTA / VES
Bs3,24122872
|1 VTA / CLP
$27,22058456
|1 VTA / PKR
Rs8,1624465208
|1 VTA / KZT
₸14,8927288824
|1 VTA / THB
฿0,9310644624
|1 VTA / TWD
NT$0,837556448
|1 VTA / AED
د.إ0,1052682248
|1 VTA / CHF
Fr0,0226599176
|1 VTA / HKD
HK$0,2248781696
|1 VTA / MAD
.د.م0,2578641256
|1 VTA / MXN
$0,5358066592
|1 VTA / PLN
zł0,1041208872
|1 VTA / RON
лв0,1244861296
|1 VTA / SEK
kr0,2730663488
|1 VTA / BGN
лв0,0479013448
|1 VTA / HUF
Ft9,7994104416
|1 VTA / CZK
Kč0,6046469152
|1 VTA / KWD
د.ك0,0087484492
|1 VTA / ILS
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