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Virtual Trade Agent Fiyatı (VTA)

Virtual Trade Agent (VTA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0286812
$0,0286812$0,0286812
-%11,701D
USD

Bugünkü Virtual Trade Agent (VTA) Fiyatı

Virtual Trade Agent (VTA), şu anda 0,02868344 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 27,19K USD piyasa değerine sahiptir. VTA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Virtual Trade Agent Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%16,34
Virtual Trade Agent 24 saatlik fiyat değişimi
950,18K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Virtual Trade Agent (VTA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Virtual Trade Agent / USD fiyat değişimi, $ -0,00560573924859768.
Son 30 gün içerisinde, Virtual Trade Agent / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Virtual Trade Agent / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Virtual Trade Agent / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00560573924859768-%16,34
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Virtual Trade Agent (VTA) Fiyat Analizi

En güncel Virtual Trade Agent fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,02798724
$ 0,02798724$ 0,02798724

$ 0,0441952
$ 0,0441952$ 0,0441952

$ 0,056364
$ 0,056364$ 0,056364

-%3,52

-%16,34

--

Virtual Trade Agent (VTA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 27,19K
$ 27,19K$ 27,19K

--
----

950,18K
950,18K 950,18K

Virtual Trade Agent (VTA) Nedir?

Your Autonomous Crypto Trading Partner Virtual Trade Agent (VTA) is a fully autonomous, narrative-driven AI built to trade crypto like a seasoned degen fast, smart, and ahead of the crowd.It doesn’t just look at charts or follow volume like a basic bot.VTA understands what’s going on what narratives are heating up, which wallets are aping early, and why certain coins are about to explode. Then it makes moves before the hype kicks in. ⚡️ Narrative AI Detection – Tracks evolving crypto narratives and adjusts in real time 📊 Liquidity & Volume Monitoring – Built-in scalper modules for early entries and exits 🔎 High-Performer Wallet Tracking – Observes and adapts based on capital flows from elite on-chain players 🧱 Modular AI Architecture – Designed to scale, evolve, and coordinate multiple strategies across volatile markets

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Virtual Trade Agent (VTA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Virtual Trade Agent (VTA) Token Ekonomisi

Virtual Trade Agent (VTA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VTA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

VTA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VTA / VND
754,8047236
1 VTA / AUD
A$0,0433119944
1 VTA / GBP
0,0209389112
1 VTA / EUR
0,024380924
1 VTA / USD
$0,02868344
1 VTA / MYR
RM0,12190462
1 VTA / TRY
1,1522137848
1 VTA / JPY
¥4,18778224
1 VTA / RUB
2,2327189696
1 VTA / INR
2,4601786488
1 VTA / IDR
Rp462,6360642632
1 VTA / KRW
39,4001468528
1 VTA / PHP
1,62061436
1 VTA / EGP
￡E.1,4201171144
1 VTA / BRL
R$0,1586194232
1 VTA / CAD
C$0,0390094784
1 VTA / BDT
3,4902009792
1 VTA / NGN
43,9255331816
1 VTA / UAH
1,2012624672
1 VTA / VES
Bs3,24122872
1 VTA / CLP
$27,22058456
1 VTA / PKR
Rs8,1624465208
1 VTA / KZT
14,8927288824
1 VTA / THB
฿0,9310644624
1 VTA / TWD
NT$0,837556448
1 VTA / AED
د.إ0,1052682248
1 VTA / CHF
Fr0,0226599176
1 VTA / HKD
HK$0,2248781696
1 VTA / MAD
.د.م0,2578641256
1 VTA / MXN
$0,5358066592
1 VTA / PLN
0,1041208872
1 VTA / RON
лв0,1244861296
1 VTA / SEK
kr0,2730663488
1 VTA / BGN
лв0,0479013448
1 VTA / HUF
Ft9,7994104416
1 VTA / CZK
0,6046469152
1 VTA / KWD
د.ك0,0087484492
1 VTA / ILS
0,0955158552