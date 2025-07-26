Vocalad (VOCL) Nedir?

Vocalad is a Context-Bound, Real-Time, Multilingual SLM for Web3 & Enterprise Voice Infrastructure. Vocalad is built to operate seamlessly across both Web3 and Web2 environments. From live crypto communities to enterprise support systems, whether integrated into a blockchain project, a telecom stack, or a multilingual helpdesk, each deployment is driven by a voice-first AI agent trained precisely on your data.

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Vocalad (VOCL) Kaynağı Resmi Websitesi

Vocalad (VOCL) Token Ekonomisi

Vocalad (VOCL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VOCL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!