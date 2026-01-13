Bugünkü Voltaic Finance Systems Token Fiyatı

Bugünkü Voltaic Finance Systems Token (VFS) fiyatı $ 0,00007211 olup, son 24 saatte % 14,57 değişim gösterdi. Mevcut VFS / USD dönüşüm oranı VFS başına $ 0,00007211 şeklindedir.

Voltaic Finance Systems Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 71.913 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,99M VFS şeklindedir. Son 24 saat içinde VFS, $ 0,00006366 (en düşük) ile $ 0,00010849 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00048754 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00006366 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VFS, son bir saatte -%0,95 ve son 7 günde -%72,71 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Voltaic Finance Systems Token (VFS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 71,91K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 71,91K Dolaşım Arzı 999,99M Toplam Arz 999.993.714,831029

Şu anki Voltaic Finance Systems Token piyasa değeri $ 71,91K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VFS arzı 999,99M olup, toplam arzı 999993714.831029. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 71,91K.