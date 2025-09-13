Vouch Staked PLS (VPLS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00004635 $ 0,00004635 $ 0,00004635 24 sa Düşük $ 0,0000514 $ 0,0000514 $ 0,0000514 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00004635$ 0,00004635 $ 0,00004635 24 sa Yüksek $ 0,0000514$ 0,0000514 $ 0,0000514 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0000514$ 0,0000514 $ 0,0000514 En Düşük Fiyat $ 0,00004593$ 0,00004593 $ 0,00004593 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,96 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%6,54 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Vouch Staked PLS (VPLS) canlı fiyatı $0,00005103. VPLS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00004635 ve en yüksek $ 0,0000514 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VPLS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0000514, en düşük fiyatı ise $ 0,00004593 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VPLS son bir saatte +%0,96 değişim gösterdi, 24 saatte +%6,54 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Vouch Staked PLS (VPLS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,86M$ 4,86M $ 4,86M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,86M$ 4,86M $ 4,86M Dolaşım Arzı 95,50B 95,50B 95,50B Toplam Arz 95.503.595.417,994 95.503.595.417,994 95.503.595.417,994

Şu anki Vouch Staked PLS piyasa değeri $ 4,86M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VPLS arzı 95,50B olup, toplam arzı 95503595417.994. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,86M.