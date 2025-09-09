W Coin (W COIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00010555 $ 0,00010555 $ 0,00010555 24 sa Düşük $ 0,00032853 $ 0,00032853 $ 0,00032853 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00010555$ 0,00010555 $ 0,00010555 24 sa Yüksek $ 0,00032853$ 0,00032853 $ 0,00032853 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00032853$ 0,00032853 $ 0,00032853 En Düşük Fiyat $ 0,00010555$ 0,00010555 $ 0,00010555 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%26,88 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%4,61 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

W Coin (W COIN) canlı fiyatı $0,00013071. W COIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00010555 ve en yüksek $ 0,00032853 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. W COIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00032853, en düşük fiyatı ise $ 0,00010555 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, W COIN son bir saatte -%26,88 değişim gösterdi, 24 saatte +%4,61 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

W Coin (W COIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 134,56K$ 134,56K $ 134,56K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 134,56K$ 134,56K $ 134,56K Dolaşım Arzı 940,48M 940,48M 940,48M Toplam Arz 940.476.969,002176 940.476.969,002176 940.476.969,002176

Şu anki W Coin piyasa değeri $ 134,56K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki W COIN arzı 940,48M olup, toplam arzı 940476969.002176. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 134,56K.