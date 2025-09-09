W COIN Hakkında Daha Fazla Bilgi

W COIN Fiyat Bilgileri

W COIN Token Ekonomisi

W COIN Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

W Coin Logosu

W Coin Fiyatı (W COIN)

Listelenmedi

1 W COIN / USD Canlı Fiyatı:

$0,00013061
$0,00013061$0,00013061
+%4,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
W Coin (W COIN) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-09 09:33:43 (UTC+8)

W Coin (W COIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00010555
$ 0,00010555$ 0,00010555
24 sa Düşük
$ 0,00032853
$ 0,00032853$ 0,00032853
24 sa Yüksek

$ 0,00010555
$ 0,00010555$ 0,00010555

$ 0,00032853
$ 0,00032853$ 0,00032853

$ 0,00032853
$ 0,00032853$ 0,00032853

$ 0,00010555
$ 0,00010555$ 0,00010555

-%26,88

+%4,61

--

--

W Coin (W COIN) canlı fiyatı $0,00013071. W COIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00010555 ve en yüksek $ 0,00032853 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. W COIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00032853, en düşük fiyatı ise $ 0,00010555 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, W COIN son bir saatte -%26,88 değişim gösterdi, 24 saatte +%4,61 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

W Coin (W COIN) Piyasa Bilgileri

$ 134,56K
$ 134,56K$ 134,56K

--
----

$ 134,56K
$ 134,56K$ 134,56K

940,48M
940,48M 940,48M

940.476.969,002176
940.476.969,002176 940.476.969,002176

Şu anki W Coin piyasa değeri $ 134,56K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki W COIN arzı 940,48M olup, toplam arzı 940476969.002176. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 134,56K.

W Coin (W COIN) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, W Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, W Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, W Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, W Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%4,61
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

W Coin (W COIN) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

W Coin Fiyat Tahmini (USD)

W Coin (W COIN) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? W Coin (W COIN) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak W Coin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

W Coin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

W COIN Varlığından Yerel Para Birimlerine

W Coin (W COIN) Token Ekonomisi

W Coin (W COIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. W COIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: W Coin (W COIN) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü W Coin (W COIN) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı W COIN fiyatı, 0,00013071 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
W COIN / USD güncel fiyatı nedir?
W COIN / USD güncel fiyatı $ 0,00013071. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
W Coin varlığının piyasa değeri nedir?
W COIN piyasa değeri $ 134,56K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki W COIN arzı nedir?
Dolaşımdaki W COIN arzı, 940,48M USD.
W COIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
W COIN, ATH fiyatı olan 0,00032853 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük W COIN fiyatı (ATL) nedir?
W COIN, ATL fiyatı olan 0,00010555 USD değerine düştü.
W COIN işlem hacmi nedir?
W COIN için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
W COIN bu yıl daha da yükselir mi?
W COIN piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için W COIN fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-09 09:33:43 (UTC+8)

W Coin (W COIN) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-08 12:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Hafif Toparlanma Görüyor, Altcoin Piyasası Genel Olarak Isınıyor
09-08 03:06:00Sektör Haberleri
Bitcoin'in Likit Olmayan Arzı 14.3 Milyon Coin'i Aşarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-07 17:07:00Sektör Haberleri
24 saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 28,61 milyon $ net girişle, BNB 12,8 milyon $ net girişle
09-07 12:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası son 24 saatte hafif düşüş yaşadı, toplam piyasa değeri 3.891 trilyon dolara geriledi
09-06 19:11:00Zincir Üstü Veriler
美國現貨以太坊ETF本週凈流出7.876億美元
09-06 06:54:00Sektör Haberleri
Ethena Vakfı Yeni 310 Milyon Dolarlık Geri Alım Programını Başlattı

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.