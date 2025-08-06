WORT Fiyatı (WORT)
WORT (WORT), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 995,25K USD piyasa değerine sahiptir. WORT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki WORT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WORT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, WORT / USD fiyat değişimi, $ -0,000536082444098952.
Son 30 gün içerisinde, WORT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, WORT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, WORT / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000536082444098952
|-%35,00
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel WORT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%1,59
-%35,00
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$WORT is a community-driven memecoin launched on the Cardano blockchain with a fixed supply of 1 billion tokens. Liquidity is burned and fully controlled by the Snek ecosystem, and the dev wallet holds 10%, with 7% currently vested for one month. Wort was launched via a hype launch model, allowing only 25 ADA buy-ins at a time to prevent large allocations and promote fair distribution. No single non-infrastructure wallet holding more than 3.1% and over 99 unique stake clusters participating—minimizing centralization risk. The token’s cultural identity is rooted in its fictional universe, WortLand, inhabited by bizarre and whimsical creatures called Worts. While memetic in nature, Wort’s long-term goal is to build a strong, expressive subculture within the Cardano ecosystem. Wort was intentionally launched on Cardano due to its stability, scalability, and uptime. The team continues to explore creative initiatives based on price and demand—ranging from art, music, and animations to memes and storytelling, encouraging active participation and creative freedom within its tight-knit community.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
WORT (WORT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WORT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 WORT / VND
₫--
|1 WORT / AUD
A$--
|1 WORT / GBP
￡--
|1 WORT / EUR
€--
|1 WORT / USD
$--
|1 WORT / MYR
RM--
|1 WORT / TRY
₺--
|1 WORT / JPY
¥--
|1 WORT / ARS
ARS$--
|1 WORT / RUB
₽--
|1 WORT / INR
₹--
|1 WORT / IDR
Rp--
|1 WORT / KRW
₩--
|1 WORT / PHP
₱--
|1 WORT / EGP
￡E.--
|1 WORT / BRL
R$--
|1 WORT / CAD
C$--
|1 WORT / BDT
৳--
|1 WORT / NGN
₦--
|1 WORT / UAH
₴--
|1 WORT / VES
Bs--
|1 WORT / CLP
$--
|1 WORT / PKR
Rs--
|1 WORT / KZT
₸--
|1 WORT / THB
฿--
|1 WORT / TWD
NT$--
|1 WORT / AED
د.إ--
|1 WORT / CHF
Fr--
|1 WORT / HKD
HK$--
|1 WORT / MAD
.د.م--
|1 WORT / MXN
$--
|1 WORT / PLN
zł--
|1 WORT / RON
лв--
|1 WORT / SEK
kr--
|1 WORT / BGN
лв--
|1 WORT / HUF
Ft--
|1 WORT / CZK
Kč--
|1 WORT / KWD
د.ك--
|1 WORT / ILS
₪--