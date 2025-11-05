Wrapped 0G (W0G) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 1,11 24 sa Yüksek $ 1,34 Tüm Zamanların En Yükseği $ 3,31 En Düşük Fiyat $ 0,94681 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,32 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%10,37 Fiyat Değişimi (7 G) -%25,36

Wrapped 0G (W0G) canlı fiyatı $1,15. W0G, son 24 saat içinde en düşük $ 1,11 ve en yüksek $ 1,34 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. W0G için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 3,31, en düşük fiyatı ise $ 0,94681 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, W0G son bir saatte +%0,32 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,37 ve son 7 günde -%25,36 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Wrapped 0G (W0G) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,95M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,95M Dolaşım Arzı 12,14M Toplam Arz 12.139.349,0

Şu anki Wrapped 0G piyasa değeri $ 13,95M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki W0G arzı 12,14M olup, toplam arzı 12139349.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,95M.