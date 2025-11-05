Wrapped Aave Avalanche AUSD (WAAVAAUSD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,999006 $ 0,999006 $ 0,999006 24 sa Düşük $ 1,11 $ 1,11 $ 1,11 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,999006$ 0,999006 $ 0,999006 24 sa Yüksek $ 1,11$ 1,11 $ 1,11 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,33$ 1,33 $ 1,33 En Düşük Fiyat $ 0,481872$ 0,481872 $ 0,481872 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,26 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,85 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,13 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,13

Wrapped Aave Avalanche AUSD (WAAVAAUSD) canlı fiyatı $1,03. WAAVAAUSD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,999006 ve en yüksek $ 1,11 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WAAVAAUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,33, en düşük fiyatı ise $ 0,481872 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WAAVAAUSD son bir saatte -%0,26 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,85 ve son 7 günde -%0,13 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Wrapped Aave Avalanche AUSD (WAAVAAUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,43K$ 16,43K $ 16,43K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 16,43K$ 16,43K $ 16,43K Dolaşım Arzı 15,94K 15,94K 15,94K Toplam Arz 15.941,657194 15.941,657194 15.941,657194

Şu anki Wrapped Aave Avalanche AUSD piyasa değeri $ 16,43K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WAAVAAUSD arzı 15,94K olup, toplam arzı 15941.657194. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 16,43K.